Fußball : Bezirksliga bleibt im normalen Spielrhythmus

Rhein-Kreis Kleinenbroich und Jüchen/Garzweiler mit schwierigen Aufgaben im Aufstiegsrennen. Rommerskirchen/Gilbach mit Abstiegskracher.



Die Aufstiegsfrage. Die Meisterfrage scheint spätestens seit dem vergangenen Wochenende geklärt. Durch den Sieg beim ärgsten Verfolger Teutonia Kleinenbroich scheint der 1. FC Viersen mit vier Punkten Vorsprung, einem Spiel weniger und in der aktuellen Verfassung schier uneinholbar. Dahinter herrscht jedoch ein offener Kampf um Relegationsplatz zwei. Die besten Karten hat momentan die Mannschaft von Trainer Norbert Müller in der Hand. Nach der bitteren Niederlage im Topspiel müssen die Kleinenbroicher zum Rheydter SV. „Es ist immer schwer in Rheydt zu spielen. Wenn die Bock haben, können die jede Mannschaft ärgern“, weiß Müller ganz genau. Der Trainer der „Teutonen“ ist allerdings zuversichtlich, dass es, wie schon beim 3:0-Erfolg im Hinspiel gegen die Rheydter, für einen Sieg reicht – unter einer Bedingung. „Ich habe meiner Mannschaft gesagt, dass wir, wenn wir mit derselben Motivation und Leistung wie gegen Viersen spielen, mindestens acht von zehn Spielen gewinnen“, ist sich Müller sicher. Sollten die Kleinenbroicher tatsächlich so einen Schlussspurt hinlegen, wird es für die beiden Mitstreiter um den Aufstieg, Victoria Mennrath (3.) und VfL Jüchen/Garzweiler (4.), ganz schön schwierig, noch einmal ins Geschehen einzugreifen. Nach dem Spieltag könnte sich jedoch schon eine Mannschaft vorzeitig aus dem Aufstiegsrennen verabschieden.



Verfolgerduell. Die beiden Verfolger treffen im direkten Duell aufeinander; für den VfL ist die Ausgangslage klar. „Wenn wir nicht gewinnen, sind wir weg. Wenn wir uns noch eine kleinen Chance wahren wollen, müssen wir gewinnen“, erklärt Trainer Marcel Winkens. Ein Sieg in Mennrath wird allerdings kein leichtes Unterfangen. Mennrath ist nicht nur zu Hause noch ungeschlagen (neun Siege/ein Unentschieden), sondern stellt auch die beste Offensive der Liga (66 Tore) und den besten Torjäger in Paul Szymanski (23 Tore). „Wir brauchen eine gute Mischung aus einer stabilen Abwehr und einer gefährlichen Offensive“, so Winkens.



Könige der Rückrunde. Die beste Mannschaft der Rückrunde – punktgleich mit Tabellenführer Viersen – ist etwas überraschend der TSV Bayer Dormagen. Lässt man das Debakel gegen den 1. FC aus der Wertung raus, holte die Lambertz-Elf 13 Punkte aus fünf Spielen und präsentierte sich in überragender Frühjahrsform. Der kommende Gegner DJK/VfL Willich stellt derweil das krasse Gegenteil dar. Drei Punkte aus sechs Spielen bedeuten den letzten Platz in der Rückrunden-Tabelle. Doch TSV-Trainer Frank Lambertz warnt davor, den abstiegsbedrohten Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „Unsere große Stärke besteht darin, gegen tief stehende Gegner schlecht auszusehen“, sagt der Bayer-Coach augenzwinkernd und relativiert gleichzeitig: „Wenn wir es vernünftig machen, kriegt man die auch gebrochen. Wir müssen gegen Willich punkten, wenn wir Platz fünf verteidigen wollen“.



Abstiegskampf pur. Die jüngsten Ergebnisse haben die SG Rommerskirchen/Gilbach und die DJK Gnadental (Gruppe 1) schnurstracks in den Abstiegskampf befördert. Die SG von Trainer Michael Ende hat am Freitagabend ein richtiges Kellerduell vor der Brust. Gegen den Tabellenletzten SpVg Odenkirchen ist angesichts des hauchdünnen Vorsprungs von gerade einmal drei Punkten Verlieren verboten. „Für uns ist es selbsterklärend, dass wir auf Sieg spielen müssen“, versichert Ende. Fünf vor zwölf ist es auch in Gnadental. Die Mannschaft von Trainer Stefan Pennarz holte einen mickrigen Punkt in der Rückrunde und hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. „Wir gehen im Moment personell ziemlich auf dem Zahnfleisch und dann kommen so Ergebnisse auch zu Stande“, sagt Pennarz, der dennoch optimistisch bleibt. Gegen den HSV Langenfeld (Sonntag 15.15 Uhr) wäre er deswegen auch schon „mit einem Punkt zufrieden“.