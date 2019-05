Fußball : Delhoven rettet sich in der 93. Minute

Das 2:2-Unentschieden hilft Gastgeber TSV Bayer Dormagen (blaue Trikots) mehr als dem FC Delhoven, der zwar seine Niederlagenserie stoppte, aber weiterhin nur einen Zähler vor dem Relegationsplatz liegt. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Bezirksliga: Dormagen und Delhoven stoppen durch das Unentschieden ihre Niederlagenserie. SG Kaarst und DJK Gnadental zeigen sich weiterhin in bester Verfassung. SV Uedesheim hingegen fehlt zur Zeit das Quäntchen Glück.

Das mit Spannung erwartete Dormagen-Derby macht nach 90 Minuten keinen so wirklich glücklich. Delhoven bleibt durch das 2:2 weiter in Abstiegsnot. Kaarst und Gnadental bestätigen auch gegen Top-Gegner ihre Form. Uedesheim ärgert beinahe den Spitzenreiter und Kleinenbroich macht trotz Niederlage den Klassenerhalt perfekt.

TSV Bayer Dormagen – FC Delhoven, 2:2 (1:1). Auf den ersten Blick hatte dieses Derby all das zu bieten, was man sich von so einem Spiel erhofft: Spannende Ausgangslage, offenes Spiel und zwei späte Treffer. Doch das Spiel konnte niemanden wirklich begeistern. „Das war von beiden Seiten nicht so überragend“, beschreibt TSV-Trainer Frank Lambertz, der mit dem Punktgewinn mehr anfangen kann, die Darbietung beider Teams. Bek Osaj brachte die Gastgeber per direktem Freistoß-Tor in Führung (5.). Vier Minuten später sorgt Delhovens Michael Busch für den Ausgleich. Dann passierte lange nichts, bis Yannick Schmitz in der 88. Minute einen schönen Angriff vollendete und die vermeintliche Vorentscheidung bejubelte. Doch in der Nachspielzeit stieg Arne Helm nach einem Freistoß am höchsten und köpfte Delhoven zum Punktgewinn. Während Lambertz mit seinen Dormagenern „einen Haken an die Saison macht“, bleibt Delhoven weiterhin nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz,.

Info Serien: SGK und DJK hui, FC Delhoven pfui Wie unterschiedlich Abstiegskampf sein kann zeigen die letzten acht Spiele dieser Teams. Während Delhoven das Siegen verlernt hat, laufen die SG und DJK richtig heiß: FC Delhoven: 0 S/ 1 U/ 7 N SG Kaarst: 5 S/ 0 U/ 3 N DJK Gnadental: 4 S/ 3 U/ 1 N

DJK Sparta Bilk – SG Kaarst, 3:5 (1:0). Die SG kann die bärenstarke Form der letzten Wochen auch in Düsseldorf bestätigen. Die torreiche Begegnung war laut SG-Coach Adrian Dilbens „ein gutes, hitziges Spiel“. Rene Noack brachte die Gäste nach einem Foulelfmeter zur Halbzeit in Führung. Nach Wiederanpfiff wurde Florian Liebich nach einer Flanke kurioserweise vom gegnerischen Schlussmann so angefaustet, dass der Ball im Netz landete und wenige Minuten später erzielte Dennis Brune das 3:0 nach einem schönen Konter. In der Folge kamen die Düsseldorfer zwar auf 2:3 gefährlich nah heran, doch die Kaarster gaben die richtige Antwort und Orhan Yerli und Marcel Schmautz sicherten der SG durch ihre Treffer den Sieg.

DJK Gnadental – TSV Eller 04, 2:2 (0:1). Der DJK gelingt gegen Eller zwar kein Sieg, aber dennoch ein Achtungserfolg. Gegen den Aufstiegsaspiranten aus Düsseldorf glückt den Neussern trotz Halbzeitrückstand noch ein Punktgewinn. „Eller war in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und ist auch verdient in Führung gegangen“, zieht DJK-Vorsitzender Johannes Schneider nach dem ersten Durchgang Fazit. Eine Leistungssteigerung nach Wiederanpiff und ein Standardtor durch Mehmet Yilmaz (52.) sorgten erst für den Ausgleich und in der 58. Minute gehen die Neusser durch ein „provoziertes Eigentor“ sogar in Führung. In der 80. Minute schaffen die Gäste aber noch den verdienten Ausgleich.

Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – SV Uedesheim, 1:0 (1:0). Ähnlich wie vergangene Woche belohnen sich die Uedesheimer erneut nicht für eine gute Leistung gegen ein Topteam der Liga. Gegen den Tabellenführer hatten die „Grün-Weißen“ sogar „noch größere Ausgleichschancen als letzte Woche“, sagt Trainer Ingmar Putz. Nach einer halben Stunde erzielen die Gastgeber den einzigen Treffer des Tages. „Das ist schon eine sehr gute Mannschaft, die auch klar überlegen war“, muss Putz anerkennen und ärgert sich dennoch über die Niederlage: „Die Jungs haben das heute schon sehr gut gemacht und hätten einen Punkt verdient gehabt“, lobt Putz seine Mannschaft.

FC Büderich – TuS Grevenbroich 3:2 (2:0). Die bereits abgestiegenen Grevenbroicher verkaufen sich weiter gut auf ihrer Abschiedstournee durch die Bezirksliga auch wenn es erneut nicht zum Sieg gereicht hat. „Wenn man da unten steht, hat man halt auch zusätzlich Pech“, bewertet TuS-Trainer Peter Vogel die Begegnung. Der TuS fing erst in Halbzeit zwei so richtig mit dem Fußballspielen an und kam nach 0:3-Rückstand durch Szenan Sinanovic und ein Eigentor dem Comeback noch einmal zum Greifen nah, konnten es aber nicht vollenden.