Fußball : Baran Bal wechselt aus Kapellen zur Holzheimer SG

Begehrt: Baran Bal, Wunschkandidat in Holzheim. Foto: FuPa

Rhein-Kreis Der Edeltechniker stand schon länger auf dem Wunschzettel von Trainer Hamid Derakhshan.

(sit) Geduld und Hartnäckigkeit zahlen sich auch im Sport aus. Schon vor der im Moment wegen des Lockdowns unterbrochenen Fußball-Saison hätte Trainer Hamid Derakhshan den jungen Baran Bal sehr gerne beim Landesligisten Holzheimer SG gesehen. Obwohl der feine Techniker aus Jüchen zum SC Kapellen wechselte, riss der Kontakt nie ab. Und im zweiten Anlauf hat es nun geklappt: Bal schließt sich zur Saison 2021/2022 der HSG an. Für Derakhshan ein absoluter Herzenswunsch, schätzt er den neuen Mann doch sehr: „Er hat eine tolle Technik, sehr viel Geschwindigkeit, eine hohe Laufbereitschaft, ist wissbegierig, will sich immer verbessern und kämpft um jeden Ball.“ Zudem passe er voll ins Konzept, das darauf ausgerichtet sei, vermehrt Talente aus der Region nach Holzheim zu lotsen. Weitere Zugänge seien bereits unter Dach und Fach, kündigt der extrem agile Coach an. „Da sind nur noch Details zu klären.“