Jugendfußball : Kapellen sorgt sich um Nachwuchs

Rhein-Kreis B- und C-Junioren des SCK haben massive Probleme in der Fußball-Niederrheinliga.

Dunkle Zeiten herrschen bei der B-Jugend des SC Kapellen, die Bilanz ist dramatisch schlecht: Ein Punkt nach zehn Spielen und bereits acht Punkte Rückstand auf den ersten Qualifikationsplatz. Man hatte damit gerechnet, dass es schwer wird, aber dieser Tabellenstand ist erschreckend. In Aktionismus ist der SC Kapellen dennoch nicht verfallen. „Wir wollen nach dem Spiel die Pause nutzen, um die gesamte Situation zu analysieren und Entscheidungen zu treffen“, erklärte Jugendleiter Daniel Schmitz. Heißt konkret: Wenn es einen Trainerwechsel gibt, dann in den kommenden zwei Wochen. Am Sonntag steht Stefan Schulz aber definitiv noch am Spielfeldrand. Gegen ETB SW Essen geht es um einiges. Mit einem Sieg könnte man immerhin auf drei Punkte an Essen heranrücken. „Wir wissen, worum es geht. Da braucht man keinen mehr motivieren“, so Schmitz, der aber auch weiß: „Wenn das in die Hose geht, dann ist die Saison schon fast gelaufen.“