Fußball : Geschlossenheit heißt die Erfolgsformel

Stürzelberg Auch wenn Torjäger David Labusga herausragt, war für Trainer Carlos Perez das Team der Aufstiegsgarant.

Nach 19 Spieltagen stand Rheinwacht Stürzelberg auf dem zweiten Tabellenplatz der Kreisliga B – wie auch in der vergangenen Saison. Diesmal reichte das aber knapp hinter dem SC Grimlinghausen und deutlich vor dem drittplatzierten TSV Norf zum Aufstieg in die Kreisliga A.

Einen großen Teil dazu beigetragen hat sicherlich Torjäger David Labusga mit seinen 36 Treffern bei 18 Einsätzen, ebenso die stabile Defensive, die mit 17 Gegentoren die beste der Liga war. Bis zum siebten Spieltag standen die Stürzelberger sogar an der Tabellenspitze, die sie dann durch eine Niederlage gegen den SC Grimlinghausen an diesen verloren – Platz zwei konnte ihnen bis zum Saisonabbruch aber keiner mehr nehmen. Schlüssel zum Erfolg war laut Trainer Carlos Perez die Geschlossenheit der Mannschaft: „Es war eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, alle haben gut gearbeitet und sind in jedem Spiel an die Leistungsgrenze gegangen.“