Fußball : „Charmanter Dorfverein“ ist zurück

Grimlinghausen Ex-Profi Conny Eickels soll als neuer Trainer den Traditionsklub SC Grimlinghausen nach dem Wiederaufstieg in der Kreisliga A etablieren.

(-srh) Auch wenn die Saison nur 19 Spieltage umfasste, ist die Bilanz des SC Grimlinghausen nicht weniger beeindruckend: ohne Niederlage und mit vier Punkten Vorsprung war der SC unter Trainer Vefa Karagöz die beste Mannschaft in Gruppe 1 der Kreisliga B.

Der Saisonabbruch minderte die Freude über den Aufstieg nur anfangs: „Durch die schwierige Situation war die Stimmung erstmal gehemmt, wir hätten die Saison gerne zu Ende gespielt“, sagt Kevin Wieland, langjähriger Spieler und Vize-Präsident des SC Grimlinghausen. „Letztendlich konnten wir uns aber doch freuen, denn wir haben uns den Aufstieg auch sportlich verdient und wahrscheinlich hätten wir auch nach 30 Spieltagen feiern können.“ Eine offizielle Aufstiegsfeier ist für den 22. August angesetzt, an dem Samstag zieht das Team auf einem Planwagen durchs Dorf und feiert anschließend auf der Sportanlage im zugelassenen Rahmen.

Das Ziel war es, oben mitzuspielen und guten Fußball zu spielen – das hat die Mannschaft eindrucksvoll umgesetzt. Kein einziges Mal verließen die Grimlinghausener den Platz als Verlierer, lediglich der TSV Norf erkämpfte sich zwei Unentschieden gegen den Spitzenreiter, die Zweitvertretung der SG Kaarst holte einen Punkt. An den Ergebnissen lag es dementsprechend nicht, dass der Vertrag mit Karagöz nicht verlängert wurde. Laut Wieland gab es auch keine persönlichen Gründe. „Der Fokus liegt auf der sportlichen Entwicklung, und da unsere Mannschaft im Schnitt sehr jung ist, haben wir einen Trainer gesucht, der da noch mehr Disziplin reinbringt“, so der Stürmer, der selbst 15 Treffer in der vergangenen Saison beisteuerte.