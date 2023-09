Fußball-Landesliga 1. FC Süd bestraft Glehns Aussetzer

SVG Grevenbroich - DJK Novesia 0:3 (0:0) Wie bereits beim 6:3-Erfolg über Neuling Grefrath vor Wochenfrist bewies Novesia einen langen Atem und sicherte sich in der Schlussphase drei Punkte. Joker Marius Ilka (64., 90.) und Niklas Stojkovic (88.) sicherten den Gästen den zweiten Sieg in Serie, „Gencler“ bleibt weiter punktlos. „Bereits in der ersten Halbzeit hätten wir ein oder zwei Tore machen müssen. Am Ende hat die bessere Fitness das Spiel entschieden“, fasste Novesia-Trainer Sylvain Marques zusammen. „Wir haben nun auch in der Breite einen qualitativ stärkeren Kader. Die beiden Wechsel zur zweiten Halbzeit haben uns gutgetan“, ergänzte er.