Fußball-Kreisliga A Krönt sich 1. FC Grevenbroich-Süd am Sonntag zum Meister?

Das sagt Süd-Trainer Yavuz „Der Respekt vor Rosellen ist groß. „Das wird ganz sicher nicht einfach für uns.“ Nach dem Sieg gegen Delhoven gab’s am 1. Mai eine Familienfeier auf der eignen Anlage, danach gab Yavuz seinen Spielern ein paar Tage frei. „Wir haben nicht trainiert. Die Jungs sind fit, sollen jetzt lieber noch ein wenig abschalten“, begründet Yavuz seine Entscheidung. Die Zielsetzung für das Spiel gegen Rosellen ist klar: „Wir wollen es Sonntag entscheiden.“ Ob schon Vorkehrungen für eine mögliche Aufstiegsfeier getroffen worden sind, weiß Yavuz nicht. In die Partyplanungen ist er nicht involviert. „Wir lassen uns überraschen, was am Sonntag passiert“, so Yavuz. Er sei auf alles vorbereitet – selbst auf eine Niederlage. Wichtig sei ihm nur, dass man die Entscheidung nicht bis zum letzten Spieltag rauszögere. Dann steht nämlich das direkte Duell mit Uedesheim an.