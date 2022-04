Fußball : Kapellen spielt wie aus einem Guss

Rhein-Kreis Fußball-Landesligist Teutonia Kleinenbroich holt mit dem 1:1 gegen den Rather SV ersten Punkt 2022. Holzheim verliert beim Spitzenreiter.

Teutonia Kleinenbroich – Rather SV 1:1 (0:0). An das letzte Erfolgserlebnis seiner seit Monaten im personellen Ausnahmezustand operierenden Elf konnte sich Teutonias Trainer Norbert Müller vor der Partie schon gar nicht mehr erinnern. Umso schöner war der Punkt im Heimspiel gegen starke Rather. „Und mit etwas Glück wäre sogar noch mehr drin gewesen“, befand er, „denn von den insgesamt wenigen Torchancen auf beiden Seiten hatten wir die besseren.“ Allerdings gerieten die Hausherren durch ein, so Müller, „saudummes Tor mal wieder direkt nach der Pause,“ zunächst ins Hintertreffen. Beim Treffer von Ibrahim Dogan leistete sich der anonsten so zuverlässige Sebastian Thomassen einen folgenschweren Patzer. „Sein einziger im gesamten Spiel“, wollte sein Coach unbedingt festgehalten wissen. Die Reaktion der Mannschaft auf diesen erneuten Rückschlag gefiehl im jedoch. „Das war okay.“ Nach einem Ballverlust der Gäste bediente Dominik Klouth den in Position gelaufenen Philipp Richter zum verdienten Ausgleich. Mit dem einen Punkt gab sich Müller beim traurigen Blick auf die vielen nicht einsetzbaren Stammkicker hinterm Stankett letztlich zufrieden. „Das war ein ordentliches Spiel von uns und gleichzeitig so ein bisschen ein Lebenszeichen. Wir sind immer noch da!“