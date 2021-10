Fußball : Kreisliga A lockt mit zwei Krachern

Feiert Derby-Premiere: Hackenbroichs Trainer Wolfgang Rieger. Foto: TuS Hackenbroich

Rhein-Kreis Der TuS Hackenbroich empfängt den FC Delhoven zum Derby und in Nievenheim steigt das Duell um die Tabellenspitze zwischen dem VdS und dem SV Rosellen.

Am Sonntag ist es soweit: Der TuS Hackenbroich und der FC Delhoven treffen im Derby aufeinander. Das letzte Duell liegt nun schon fast zwei Jahre zurück: Am 18. Januar 2020 traf man bei den Hallenkreismeisterschaften aufeinander. Das letzte Match auf dem großen Feld ist sogar noch länger her: Am 3. November 2019 siegte Delhoven deutlich mit 3:1. „Delve“-Coach Andreas Gödderz, der selbst unweit vom Hackenbroicher Sportplatz wohnt, kann es kaum erwarten. „Ich bin sehr nervös. In den vergangenen Jahren wäre es, überspitzt gesagt, ein Spaziergang gewesen. Jetzt hat Hackenbroich wieder einen guten Haufen beisammen.“ Er erwartet einen tiefstehenden Gegner, der auf Konter setzt. Dafür müsse er Lösungen finden. Aber seine Jungs seien voller Vorfreude, Top-Torjäger Felix Frason sei im Training sogar extramotiviert gewesen.

Für Hackenbroichs Trainer Wolfgang Rieger ist es eine Derby-Premiere. Für ihn kommt das Spiel aber nicht unbedingt zur rechten Zeit. Hackenbroich ist zuletzt etwas aus dem Tritt geraten, verlor erst gegen Grimlinghausen und dann im Pokal gegen Grefrath. Zudem sind Melih Can Kara und Pascal Lopez gesperrt, von den angeschlagenen Spielern ganz zu schweigen. Den negativen Trend erklärt er sich aber auch so: „Die Trainingsbeteiligung hat nachgelassen. Wir haben ein bisschen schleifen lassen.“ Ein Vorteil wird das heimische Geläuf sein – auf der eigenen Anlage ist Hackenbroich noch ungeschlagen. Mit drei Siegen und zwei Remis liegt Hackenbroich in der Heim-Tabelle sogar auf Rang drei. Im Derby sei aber letztendlich die Tagesform entscheidend, so Rieger.

Am Sonntag steht für den VdS Nievenheim das Spitzenspiel gegen den SV Rosellen an, am Donnerstag erlebten die Sportfreunde aber noch eine völlig verrückte Pokalpartie gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd. Nievenheim verschlief den Start komplett, lag nach 68 Minuten mit 1:4 hinten. „Ich habe mich mit der Aufstellung verpokert. Ich wollte schon mal Kräfte für Sonntag sparen, habe aber offenbar zu viel rotiert“, gestand Köthe. Dass sein Team in den letzten 20 Minuten dann noch die Partie gedreht hat und mit einem 5:4-Erfolg nach Hause fuhr, ist für ihn ein „kleines Wunder“. Doch den Sieg muss Nievenheim teuer bezahlen: Matthias Keutmann, Marco Hölzel und Luca Hesshaus sind angeschlagen, fallen aller Voraussicht nach im Spitzenspiel gegen Rosellen aus. „Das ist bitter, jetzt muss ich mir was einfallen lassen“, so Köthe. Den Sieg gegen Rosellen würde er gerne mitnehmen, denn eins steht fest: Der Gewinner steht nach dem Spieltag an der Tabellenspitze. Spitzenreiter SVG Grevenbroich hat spielfrei.

Rosellens Coach Dicky Otten geht deutlich gelassener in die Partie. Er will von der Tabellenführung gar nichts wissen und sagt bescheiden: „Wir freuen uns, dass wir da stehen, wo wir sind. Es muss schon alles passen, damit wir Nievenheim schlagen.“ Nievenheim habe in der Liga den bestbesetzten Kader. „Wir würden sie gerne ärgern, aber das ist ein richtig dickes Brett“, so Otten.