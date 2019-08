Fußball : Kreisliga B schafft sich Freiraum für das Schützenfest

Rhein-Kreis Büttgen ist nach Pleite gegen Stürzelberg auf Wiedergutmachung aus.

Gruppe 1: SC Grimlinghausen – TSV Norf. Beide Mannschaften sind mit einem Sieg in die Saison gestartet, allerdings taten sich beide gegen Aufsteiger schwer und kassierten jeweils drei Gegentore. Trainer Vefa Karagöz war da noch im Urlaub und gibt erst jetzt gegen Norf sein offizielles Debüt: „Ich bin zuversichtlich, dass wir mindestens einen Punkt im kleinen Derby holen“, sagt er. „Beide Mannschaften sind stark und wollen oben mitspielen, es wird ein 50:50-Spiel und wir müssen richtig was tun.“

TuS Reuschenberg – SVG Weißenberg. Nach der knappen Niederlage in Norf haben die Reuschenberger direkt den nächsten Absteiger vor der Brust. Da Trainer Frank Förster Schützenfest nicht mit leeren Händen dastehen will, muss mindestens ein Remis her. „Gegen Norf haben wir uns super präsentiert, darauf können wir aufbauen“, sagt Förster. „Wir haben alle mit an Bord, werden noch etwas offensiver auftreten und wollen mit aller Kraft die drei Punkte in Reuschenberg behalten.“