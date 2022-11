Handball : Für Trainer Gilbert Lansen läuft es beim TVK schön rund

Korschenbroich Der TV Korschenbroich hat gerade den Vertrag mit Trainer Gilbert Lansen um zwei Jahre verlängert und empfängt nun den Aufsteiger Bergischer HC II.

Am Samstag (19.30 Uhr) empfängt der TVK den Aufsteiger Bergischer HC II in der Waldsporthalle. „Leider hatten wir letztes Wochenende eine erneute Pause und kommen so nicht richtig in den Rhythmus“, bemerkt Lansen. „Glücklicherweise sind wir bis dato aus diesen Pausen immer sehr gut herausgekommen, hoffentlich bleibt es so. Wenn wir es schaffen, an die Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen, dann sollten wir die nächsten beiden Punkte einfahren.“