2. Basketball-Bundesliga Für Tigers beginnen in Herne ganz entscheidende Wochen

Was die Aufgabe in der 500 Zuschauer fassenden Sporthalle an der Mont-Cenis-Straße besonders schwierig macht, ist der Termin: Weil nämlich die im deutschen Oberhaus auf Platz vier stehende Erstvertretung des HTC am Wochenende ohne Beschäftigung ist, kann sie ihr Personal locker an die von Lejla Bejtic trainierte Zweitliga-Truppe abgeben. Ohne diese Unterstützung gab es vor einer Woche eine deutliche 65:83-Pleite in Rotenburg. Mit Akteurinnen wie Alice Bremer (13 Punkte), Sarah Polleros (11), Kateryna Tkachenko und Monika Lopinska setzte sich der Neuling am dritten Spieltag bei den da personell noch gut ausgestatteten Tigers mit 73:67 durch. Zur entscheidenden Figur auf dem Parkett war mit 23 Punkten die in dieser Saison ebenfalls schon zehn Mal in der Eliteklasse eingesetzte US-Amerikanerin Lianna Tillmann avanciert. Denkbar wäre am Samstag zudem der Einsatz der regelmäßig im Erstliga-Team mitwirkenden Laura Zolper. In der Summe ergibt das für Kendall ein „sehr schwieriges Spiel gegen eine Mannschaft mit bis zu sechs Spielerinnen aus der 1. Liga.“ Ein Wiedersehen gibt es mit den unter Trainerin Janina Pils lange in Neuss tätigen Spießbach-Schwestern Ronja und Lisa.