Basketball Nur für Stürzelberg ist das Derby ein Highlight

Als ihn am vergangenen Wochenende die Kunde von der 77:78-Heimpleite der Elephants im Topspiel der 2. Regionalliga gegen die TG Düsseldorf erreichte, ahnte Philipp Schnelle schon, was die von ihm trainierten Basketballer der TG Stürzelberg am Samstag (20 Uhr, Sporthalle Dormagen an der Konrad-Adenauer-Straße) im Duell mit dem Tabellenführer aus der Schlossstadt erwarten könnte: „Die werden natürlich eine Reaktion zeigen wollen gegen uns.“ Genau das hat sein in Grevenbroich beschäftigter Kollege Ken Pfüller mit seinem Team vor: „Wir müssen vom Kopf her klarkriegen, was Sache ist und wieder härter verteidigen. Es geht darum, den Gegner in jeglicher Manier zu dominieren.“