Ringen Für Deni Nakaev ist es bei der WM in Runde zwei vorbei

Sport kann so brutal sein. Da rackert sich Deni Nakaev für den Startplatz bei den Weltmeisterschaften der Ringer in Belgrad, wo es auch in seiner Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm fünf Tickets für das olympische Turnier 2024 in Paris zu gewinnen gibt, über Monate ab. Wird auf dem langen Weg dahin in Sofia U20-Weltmeister, holt Bronze bei den U23-Europameisterschaften in Bukarest und überzeugt als Dritter beim mit 153 Griechisch-Römisch-Spezialisten aus 23 Nationen besetzten „Großen Preis von Deutschland“ in Dortmund.