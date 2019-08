Minigolf : Für HMC geht es dreimal unter die Top 10

Büttgen Norman Mandel liegt zwischenzeitlich sogar auf Platz eins.

Recht zufrieden mit dem Auftritt seiner Athleten bei den 60. Deutschen Miniaturgolfmeisterschaften war der HMC Büttgen, der in drei Wettbewerben den Sprung in die Top 10 schaffte.

Obwohl viele Spitzenspieler aus der Bundesliga in Cuxhaven fehlten, war für den Einzug in die Finalrunde der besten Drei je Kategorie Topniveau vonnöten. Am nächsten dran war Norman Mandel, der mit einer 20 im siebten Durchgang die Führung übernahm. Eine 26 ließ ihn im Anschluss jedoch auf Platz sieben zurückfallen. Eine 23 in Runde neun reichte nur noch zum sechsten Rang, schlaggleich mit dem Vierten und lediglich einen Schlag hinter dem für die Finalrunde qualifizierten Dritten. Das Gesamtergebnis von 201 Schlägen (22,3 im Rundendurchschnitt) zeugten indes von einer starken Vorstellung.