Europameisterschaften in Neapel Für Felice Herbon ist bei der Fecht-EM eine Medaille drin

Den Anfang machen am Donnerstag ab 14 Uhr die Kadettinen (U17). Für Polina Kohl, Mia Weiland und Cisanne Herbon, die die Plätze eins bis drei in der deutschen Nominierungsrangliste belegen, geht es darum, das Achtelfinale zu erreichen. Mit dem Team peilen sie am Samstag (ab 9 Uhr) das Viertelfinale an. Gleiches gilt für Leonard Weber und den im Sportinternat Knechtsteden lebenden, national aber für die FS Bielefelder TG startenden Julian Maklakov am Freitag (Einzel) und Sonntag (Team) bei den Kadetten. Aufgrund seiner internationalen Vorleistungen sollte für Maklakov auch ein Platz unter unter den Top Acht drin sein. Bei den Juniorinnen treten Felice Herbon und Marisa Kurzawa am Montag auf die Planche im PalaVesuvio. Als eine der Topfechterinnnen im deutschen Aufgebot könnte es für Felice Herbon, die in dieser Saison bereits für das Senioren-Team des DFB im Einsatz war, sogar mit einer Medaille klappen. Bei den Herren ist Philipp Methner die deutsche Nummer eins. Ein Viertel- und zwei Achtelfinals stehen bei ihm als Vorleistungen zu Buche. In diesen Bereich sollte er auch am Dienstag im Einzel kommen. Als zweiter TSV-Fechter in dieser Altersklasse greift in Italien Jarl Kürbis zum Säbel.