Preis Der Besten In Warendorf : Für die Voltigierer geht's schon um WM-Tickets

Beim "Preis der Besten" in Warendorf am Start: Dressurreiterin Romy Allard aus Zons und ihre "Summer Rose". Foto: -woi

Neuss Die Saison ist noch jung, doch für die Voltigierer des RSV Neuss-Grimlinghausen wird es an diesem Wochenende bereits ernst. Denn beim "Preis der Besten", der in Warendorf Deutschlands Nachwuchs-Elite im Spring- und Dressurreiten sowie seit vier Jahren auch im Voltigieren versammelt, steht zusätzlich die erste Sichtung der S-Gruppen für die Weltmeisterschaften auf dem Programm, die im Rahmen der Weltreiterspiele vom 11. bis 23. September im US-amerikanischen Tryon ausgetragen werden. Die vier besten deutschen Teams treten in Warendorf gegeneinander an: Fredenbeck, Ingelsberg, Köln-Dünnwald und eben der RSV Grimlinghausen. Dieses Quartett wurde in dieser Woche auch von der AG Spitzensport des Voltigierausschusses des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) in die "Longlist" für die Weltreiterspiele aufgenommen. Drei weitere Namen aus den Reihen des RSV tauchen in der Liste auf: Janika Derks und Pauline Riedl kämpfen in der Einzelkonkurrenz im Vergleich mit Kristina Boe (Hamburg), Regina Burgmayr (Kirchseeon), Chiara Congia (Offenbach), Sarah Kay (Münster) und Corinna Knauf (Köln) um ein WM-Ticket. Janika Derks tut dies außerdem gemeinsam mit Johannes Kay im Pas-de-Deux, die Konkurrenten des an Pfingsten beim Turnier im Wiesbadener Schlosspark siegreichen Duos heißen Theresa-Sophie Bresch/Torben Jacobs (Rottenburg/Köln) sowie Jolina Ossenberg-Engels/Timo Gerdes (beide Altena). Beim "Preis der Besten" ist auch das Junior-Team des RSV Grimlinghausen am Start.

Und auch im Dressurviereck ist der Kreispferdesportverband vertreten: Die für den Förderkreis Dressur startende Zonserin Romy Allard und ihre Summer Rose müssen sich bei den Junioren der Konkurrenz von 17 Reiterinnen und einem Dressurreiter erwehren.

Volker Koch

