Basketball WNBL Für Junior Tigers ist im Rückspiel noch alles möglich

Dabei hätte der Coach mit dem Ergebnis eigentlich sogar glücklich sein können, als die U18-Basketballerinnen aus Neuss nach 31 Minuten mit 59:47 vorne lagen, sprach nämlich nicht mehr viel für seine Schützlinge. Die Junior Tigers schienen das gegen Ende des dritten Viertels mit einem 10:0-Lauf auf 57:47 (30.) errichtete Fundament zu einem deutlichen Auswärtserfolg zu nutzen, gerieten dann aber komplett aus der Spur. Das Regio-Team aus Niedersachsen spielte sich mit einer 12:0-Serie ins Match zurück, lag fünf Minuten vor Schluss beim 64:64 wieder gleichauf. Mit noch 1:40 Minute auf der Uhr waren die Gäste angesichts einer Zwei-Punkte-Führung (72:70) drauf und dran, ihren knappen Sieg ins Ziel zu retten. In der Folge ging im Angriff jedoch nichts mehr, was Neumann mit einem guten Gefühl ins Rückspiel am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) in der Elmar-Frings-Sporthalle an der Bergheimer Straße gehen lässt. „Im letzten Viertel haben wir noch mal gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Neuss war ein starker Gegner, aber wir wissen jetzt, woran wir bis Samstag arbeiten müssen.“ Sein Kollege Dragan Ciric haderte ein wenig mit dem Resultat, bescheinigte seinen Mädels aber ein gutes Spiel. Darum „sehen wir dem Rückspiel optimistisch entgegen. Ein Sieg mit fünf Punkten Differenz ist möglich.“