Skaterhockey : Für Eagles setzt es die erste Niederlage

Kaarst Ersatzgeschwächter Skaterhockey-Bundesligist aus Kaarst unterliegt bei den heimstarken HC Köln-West Rheinos ohne Dominik Boschewski, Tim Dohmen und Christian von Berg knapp mit 5:6 – trotz der drei Treffer von Moritz Otten.

Die rheinischen Rivalen traten nicht in Bestbesetzung an: Während die Hausherren auf Nationalspieler Kai Eßer verzichten mussten, fehlten den Adlern in Dominik Boschewski, Tim Dohmen und Christian von Berg gleich drei entscheidende Leute. „Diese Akteure konnten wir nicht in dem heute notwendigen Maße ersetzen“, stellte Vorsitzender Georg Otten enttäuscht fest. Im äußerst zähen ersten Drittel ging Köln durch einen Treffer von Robin Weisheit in Führung, Moritz Otten glich aus. Etwas runder lief es im Mittelabschnitt – allerdings mit Vorteilen für die Gastgeber, für die wiederum Robin Weisheit zum 2:1 traf. Lennart Otten brachte die Eagles zwar abermals auf gleiche Höhe, doch in Überzahl schossen Nicola Krause und noch mal Robin Weisheit den Vizemeister mit 4:2 in Front. Kaarst zeigte immerhin Nehmerqualitäten, kam im Schlussdrittel bis zur 44. Minute durch Tore von Moritz Otten und Thimo Dietrich zum 4:4-Ausgleich. Florian Holzapfels Treffer zum 5:4 für Köln ließ der in dieser Partie dreimal erfolgreiche Moritz Otten das 5:5 (51.) folgen. Als sich alle schon aufs Penaltyschießen einrichteten, sicherte Niklas Werheit den Rheinos in der 59. Minute auf Vorlage von David Weisheit mit dem 6:5 drei Punkte.