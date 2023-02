Eishockey Für den NEV ist die Eishockey-Saison 2022/2023 zu Ende

Die Saison 2022/2023 ist Geschichte für den Neusser EV. Nach den vorangegangenen Niederlagen (0:8, 1:9) gab es für die Gäste beim 4:9 (1:4, 0:1, 3:4) auch in dritten Match der Pre-Play-offs der Eishockey-Regionalliga West gegen die Neuwieder Bären nichts zu holen. Das überraschte Trainer Sebastian Geisler freilich überhaupt nicht: „Sie hätten jeden Gegner außer Ratingen genauso wie uns mit 3:0 besiegt“, resümierte er und schickte sein Team mit lobenden Worten in die Ferien: „Ich fand das über die gesamte Serie super, wie die Jungs sich in jedem Spiel reingehangen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gegeben haben. Ich hoffe, die Mannschaft bleibt zusammen – das sind tolle Jungs.“