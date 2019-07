Skaterhockey : Für Eagles geht Liga-Alltag mit einem Topspiel weiter

Kaarst Vizemeister HC Köln-West Rheinos kommt zum Verfolgerduell in die Stadtparkhalle.

Die Erleichterung des für den Skaterhockey-Bundesligisten Crash Eagles Kaarst nicht nur als Vorsitzender, sondern auch als Trainer tätigen Multijobbers ist verständlich, war er in den vergangenen drei Wochen doch sowohl mit dem Nachwuchs (Titel für die Junioren in der Schweiz, Platz zwei für die Schüler vor heimischem Publikum) als auch mit den Herren (Rang zwei am Wochenende in Givisiez/CH) im Einsatz. Der Ärger über die ihrer Meinung nach von den Schiedsrichtern zu verantwortenden Final-Niederlage gegen Essen ist inzwischen verraucht. Und das ist auch gut so, denn in der Liga kommt es am Samstag (18.15 Uhr) in der Stadtparkhalle zum Verfolgerduell: Der Titelverteidiger aus Kaarst (3.) empfängt den Deutschen Vizemeister HC Köln-West Rheinos (4.). Ein Heimsieg ist eigentlich Pflicht, nach der 5:6-Niederlage im Hinspiel am besten mit mindestens zwei Toren Differenz. „Denn dann hätten wir den in der Endabrechnung vielleicht entscheidenden direkten Vergleich gewonnen“, sagt Otten.