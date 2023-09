2. Handball-Bundesliga Für Bayer Dormagen war in Essen mehr drin

Die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen kassierten am Sonntagabend die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel. Im West-Derby beim TuSEM Essen verloren sie mit 23:26 (13:12), wobei das zu vermeiden gewesen wäre. Denn die Dormagener, bei denen Kapitän Patrick Hüter nach längerer Verletzungspause wieder in der Startformation stand, lieferten eine ordentliche Leistung ab und agierten über weite Strecken mit den heimstarken Essenern auf Augenhöhe. Als die Gäste zehn Minuten vor Schluss durch Lucas Rehfus mit 21:20 in Führung gingen, sah es richtig gut für sie aus. Doch während bei der jungen Dormagener Mannschaft in der Schlussphase die Fehlerquote stieg, agierte der TuSEM konstanter und feierte unter dem Strich einen nicht unverdienten Sieg.