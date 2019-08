Tischtennis : Tischtennis: Fünf Teams spielen in der Landesliga

Rhein-Kreis Die fünf Tischtennis-Landesligisten aus dem Rhein-Kreis sind in der am Wochenende startenden Saison in zwei Gruppen aufgeteilt. In der Gruppe 8 treten der CVJM Kelzenberg, die SG RW Gierath, die DJK Neukirchen, die DJK Holzbüttgen III und der TTC BW Grevenbroich II an.

Alle Teams haben bereits in der Vorsaison in der Landesliga gespielt. Allerdings in etwas anderer Konstellation. Während sich die Gierather, Kelzenberger und Holzbüttgener schon in der abgelaufenen Spielzeit duelliert haben, sind Neukirchen und Grevenbroich jetzt in dieser Gruppe neu dabei.

Die weiteren Gegner kommen aus Anrath II, Kempen, Krefeld-Bockum, Rheydt-Wetschewell, Wickrath II, Union Düsseldorf II und Lintorf. Das erste Derby steigt gleich am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle an der Gierather Straße). Dann empfangen die Rot-Weißen aus Gierath den CVJM Kelzenberg zum städtischen Lokalduell. Alle übrigen Teams starten mit einem Heimspiel in die Saison. Grevenbroich II empfängt den TuS 08 Lintorf, die DJK Neukirchen den TuS Rheydt-Wetschewell und die Drittvertertung der DJK Holzbüttgen hat die Zweitvertretung von Union Düsseldorf zu Gast.