Fechten : Dormagener Quintett ficht bei Heim-EM

Mit der S-Bahn zu den Fecht-Europameisterschaften: Titelverteidiger Max Hartung. Foto: A. Bizzi. Foto: Augusto Bizzi

Dormagen Max Hartung, Benedikt Wagner, Matyas Szabo, Anna Limbach und Lea Krüger für die Fecht-Europameisterschaften in Düsseldorf nominiert. Bei der U23-EM in Plovdiv erkämpft sich Raoul Bonah die Bronzemedaille mit dem Säbel.

Zwei Mal in Folge wurde Max Hartung Europameister der Säbelfechter. Die kommenden Titelkämpfe sind trotzdem Neuland für den 29-Jährigen, der seit Kindesbeinen an für den TSV Bayer Dormagen auf die Planche steigt: „Ich kann quasi mit der S-Bahn vom Training zum Wettkampf fahren,“ sagt Hartung mit Blick auf die Europameisterschaften, die vom 17. bis 22. Juni in der Düsseldorfer Messehalle 8b ausgetragen werden.

Für die Säbel-Wettbewerbe hat der Deutsche Fechterbund jetzt fünf Aktive des TSV Bayer Dormagen nominiert. Neben dem Titelverteidiger treten bei den Männern noch Matyas Szabo und Benedikt Wagner, der Europameister von 2016, im Einzelwettbewerb (19. Juni) an. Dieses Trio bildet gemeinsam mit Björn Hübner (FF Werbach) das Aufgebot für den Teamwettbewerb, der am 22. Juni die kontinentalen Titelkämpfe beschließt. Bei den Frauen (Einzel am 17. Juni, Team am 20 Juni) sind aus Dormagen Anna Limbach und Lea Krüger dabei, außerdem wurden Ann-Sophie Kindler (TSG Eislingen) und die ebenfalls in Dormagen lebende und trainierende Julika Funke (FC Würth Künzelsau) nominiert. „Eine EM im eigenen Land ist natürlich etwas ganz Besonderes. Man kann die Euphorie im Umfeld bereits spüren und wir hoffen, dass viele den Weg nach Düsseldorf finden, um unsere Athleten zu unterstützen,“ sagt Olaf Kawald, der Sportliche Leiter der Dormagener Fechter.

Info Raoul Bonah Deutscher Meister der Aktiven Foto: DFB Raoul Bonah wechselte 2015 vom Königsbacher FC aus Koblenz zum TSV Bayer Dormagen Erfolge Dritter Junioren-WM 2018; Dritter U 20-EM (Teamwettbewerb) 2019; Deutscher Meister Männer 2019; Deutscher Meister U 20 2016 und 2017; Deutscher Meister U 17 2015

Info Foto: DFB