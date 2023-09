Basketball Quintett der TG Neuss feiert in Argentinien WM-Titel

Eine Neuauflage des bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zum ersten Mal aufgelegten Sommermärchens. „Bei der Planung“, so Ute Seifert im Rückblick, „hörte es sich nach einem Abenteuer an. Die Teilnahme an der ersten Weltmeisterschaft in der Altersklasse 65+ bedeutete eine lange Reise in den Winter der Südhalbkugel. Über Buenos Aires ging es weiter mit dem Bus, nicht nur eine weite, sondern auch eine kostspielige Reise, die dankenswerterweise von vielen großzügigen Sponsoren unterstützt wurde.“ An der Eröffnungsfeier nahmen 360 Mannschaften aus mehr als 30 Ländern in den Altersklassen von 30+ bis 80 Jahre teil. Das deutsche Damen-Team musste in nur acht Tagen zu sechs Spielen mit regulärer Spielzeit ran. Seifert: „Wir trafen dabei erwartungsgemäß auf körperbetont spielende Südamerikanerinnen – frenetisch unterstützt durch das lautstarke Heimpublikum. Jedes Spiel bedeutete somit eine große Herausforderung und ein hartes Stück Arbeit.“