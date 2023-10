2. Hockey-Bundesliga Frust als Lohn für einen ganz schwachen Heimauftritt

Als die Domstädter dem HTC mit Samir Khelil nach kapitalem Patzer von Torhüter Felix Wimmert indes kurz vor dem Seitenwechsel den Treffer zum 1:1-Ausgleich (29.) schenkten, keimte auch bei Gräber die Hoffnung auf Besserung auf. „Ich dachte wirklich, jetzt läuft’s.“ Stattdessen wurde es noch viel unerfreulicher für ihn seine Truppe: Lars Schulte nutzte die vierte Strafecke der Blau-Weißen zum 2:1 (33.), nur vier Minuten später legte Delarber bei der fünften Strafecke mustergültig auf zum 3:1 durch Jonas Kreutzberg. Dass sich die genervten Gastgeber nun ausgiebig mit den interessanterweise von beiden Seiten kritisierten Schiedsrichtern Stephan Peters (Essen) und Florian Lippke (Dortmund) beschäftigten, brachte sie nicht unbedingt voran. Als der darob sichtlich angefasste Peters dann auch noch hintereinander den nach seiner Blinddarm-OP ins Team zurückgekehrten, aber eher unauffälligen Vitali Shevchuk und Gräber mit Gelben Karten für zehn Minuten auf die „Strafbank“ schickte, hätte es die Neusser noch viel übler erwischen können. Doch in doppelter Unterzahl – und das zeigt, wie viel mehr gegen diesen Kontrahenten möglich gewesen wäre –, arbeiteten Jan Mausberg & Co. am Anschlusstreffer. Der wäre auch locker drin gewesen, wenn denn Neuss über eine halbwegs solide Strafecke verfügte. Von insgesamt acht Versuchen führte nur einer – Matthis Schäfer wuchtete den Ball mit energischem Körpereinsatz zum 2:3 (49.) in den Kasten – zu einem Treffer, die sieben anderen Anläufe endeten mit zum Teil fast schon peinlichen Ergebnissen. „Darum brauchen wir uns über die Leistung der Schiedsrichter gar nicht zu unterhalten“, stellte Gräber klar. Bei eigener Überzahl – „Gelb“ für Lukas Krüger – bot sich dem HTC noch 13 Sekunden vor dem Ende die Gelegenheit, das Match mit dem Ausgleichstreffer in den „Shoot-out“ zu schicken. In Abwesenheit des Standardschützen Krystian Sudol scheiterte indes auch Finn LangHeinrich mit seiner Strafecke an Wimmert und vergab damit die Chance, aus diesem so freudlosen Spiel sogar noch zwei Punkte mitzunehmen.