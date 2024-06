Tischtennis Frühjahrsturnier in Gustorf hat mit Technik zu kämpfen

Auch dieses Mal hatten die Verantwortlichen mit der Technik zu kämpfen. Es zeigte sich, dass die Digitalisierung in Gustorf noch nicht voll angekommen ist. „Wir hatten an allen Tagen Probleme mit der Internetverbindung, so dass wir in vielen Klassen mit Verspätung gestartet sind. Im Großen und Ganzen lief es aber gut“, bilanzierte BW-Turnierorganisator Rolf Rabiega. Den Höhepunkt des Turniergeschehens gab es in der A-Klasse zu bestaunen, in der sich Top-Spieler aus ganz NRW mit einer Stärke bis zu 2300-QTTR-Punkten tummeln durften, was einer Leistungsstärke etwa bis zur 2. Bundesliga entspricht. Spieler aus der zweithöchsten deutschen Spielklasse waren aber nicht am Start, so dass der Essener Felix Kleeberg seine Chance nutzte und das Turnier für sich entschied. Im Finale setzte er sich gegen den Grevenbroicher Valerian Stoll mit 3:1-Sätzen durch. Im Halbfinale gewann Kleeberg gegen Jiaxing Guo von Borussia Düsseldorf (3:1). Stoll entschied das vereinsinterne Duell gegen Max Reinartz für sich. Insgesamt waren die Vertreter der heimischen Clubs gut in der Topklasse vertreten. Unter die besten Acht spielten sich die BW-Akteure Heinrich Walter und Michael Schüller.