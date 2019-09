Ringen : Frühes WM-Aus für Nina Hemmer

Dormagen Ringerin des AC Ückerath verpasst in Nur-Sultan erste Chance aufs Olympia-Ticket.

Dabei verlief der Start noch verheißungsvoll: In der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm ging sie in der mehr als 10.000 Zuschauer fassenden Barys Arena gegen Turkan Nasirowa aus Aserbaidschan schnell mit 11:0 in Führung. Nach nur 1:56 Minute war das Duell damit durch „Technische Überlegenheit“ entschieden. Ein starker Vortrag, immerhin stand ihre 22 Jahre alte Konkurrentin bereits bei zwei Weltmeisterschaften auf dem Treppchen: 2014 holte sie den Titel bei den Kadettinnen, ein Jahr später bei den Juniorinnen. Im Achtelfinale ging es damit gegen Qianyu Pang aus China. Die WM-Dritte von 2018 überraschte die Ückeratherin, die zwölf Sekunden vor der Pause die entscheidende Wertung zur 0:10-Niederlage kassierte. Doch da die 22-Jährige danach im Viertelfinale auch die Weißrussin Vanesa Kaladzinskaya aus dem Wettbewerb warf, war Nina Hemmer noch nicht ganz draußen. Wäre die Chinesin durch einen Erfolg in der Vorschlussrunde über die Koreanerin Young Mi Pak ins Finale eingezogen, hätte sich die 26-Jährige über die Hoffnungsrunde noch den Kampf um die Bronzemedaille verdienen können. Doch Qianyu Pang unterlag nach zwischenzeitlicher Führung vorzeitig und machte damit auch alle Hoffnungen Hemmers zunichte.

Bitter: Damit verpasste die Ückeratherin auch die erste Chance, das Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Japan zu lösen. Der Qualifikationsmodus: Die auf den Rängen eins bis fünf platzierten Ringerinnen sind in Tokio – oder besser Chiba, wo die Wettkämpfe im Ringen Anfang August stattfinden – dabei. Die Besonderheit: Im Ringen starten bei Olympia die ersten Sechs der Rangliste, da neben den Plätzen eins und zwei die Ränge drei und fünf doppelt vergeben werden. Olympisch sind die Klassen bis 50, 53, 57, 62, 68 und bis 76 Kilogramm. In Nur-Sultan hatten in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm 35 Athletinnen um die Fahrkarten gerungen. Für Nina Hemmer und Co. gibt es im nächsten Jahr noch zwei Möglichkeiten, sich einen Startplatz fürs olympische Turnier zu sichern: die Qualifikationsturniere im ungarischen Budapest (19. bis 22. März) und im bulgarischen Sofia (30. April bis 3. Mai). Dort werden jeweils zweite weitere Plätze vergeben.