Fechten : Frühes Aus für Säbelfechterinnen

Dormagen Wenig zu holen gab es für die Säbelfechterinnen des TSV Bayer Dormagen zum Auftakt der Junioren-Europameisterschaften im kroatischen Porec. Schon in den Poolgefechten taten sich Lisa Ruetgers und Felice Herbon schwer und gerieten so in der Runde der besten 64 gleich an starke Gegnerinnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken