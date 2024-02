Friedhelm Funkel ist zurück Neusser soll den 1. FC Kaiserslautern retten

Funkel hatte wieder Ruhe in einen chronisch unruhigen Verein gebracht. Doch die Entscheider im Hintergrund hatten nur auf eine Chance gewartet, den beliebten Übungsleiter vor die Tür zu setzen und sich nicht weiter von ihm mitunter süffisant vorführen zu lassen. „Ich musste das alles sacken lassen. Irgendwann habe ich mir gesagt: ,Junge, so darfst du nicht aufhören!“, erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Danach musste er noch kurz den 1. FC Köln retten – in acht Spielen inklusive Relegation schaffte er 2021 doch noch den Klassenerhalt. Funkel war immer Handlungsreisender in Sachen Fußball. Mal hier. Mal da. So wie das eben in dem Geschäft so ist. Und doch war ihm immer Familie, seine Heimat wichtig. In Neuss geboren, wo er beim VfR als Spieler begann und später nach seiner Profikarriere auch den Einstieg ins Trainergeschäft vollzog, in Krefeld bis heute sesshaft.