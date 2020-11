Tischtennis : Friedbert Hamacher bleibt Vorsitzender

Grevenbroich Der bisherige Vorsitzende des TTC BR Frimmersdorf-Neurath wurde bei der Jahreshauptversammlung in seinem Amt bestätigt. Maik Bock ist der neue Jugendwart des Vereins.

(ben-) Noch rechtzeitig vor dem Corona-Teil-Lockdown ging die zunächst im April geplante Jahreshauptversammlung des TTC Blau-Rot Frimmersdorf-Neurath über die Bühne, wobei bei dem Tischtennisverein auch Vorstandwahlen anstanden. Für das Amt des 1. Vorsitzenden schlug der Ehrenvorsitzende Albert Lemke die Wiederwahl von Friedbert Hamacher vor, Gegenvorschläge gab es nicht. Alle Anwesenden sprachen Hamacher ihr Vertrauen aus, der die Wahl annahm. Im Anschluss standen weitere Teilwahlen an, die nur eine Änderung im Vorstand mit sich brachte. Christian Peil stellte nach elf Jahren seinen Posten als 1. Jugendwart zur Verfügung. Zum Nachfolger wurde einstimmig Maik Bock gewählt. Er hat keine einfache Aufgabe vor sich, denn in seinem Bericht hatte Geschäftsführer Ludwig Mertens zuvor dargelegt, dass es bei einem Bestand von 239 Mitgliedern vor allem eine negative Entwicklung beim Nachwuchs gebe. So konnte für die laufende Saison zum Beispiel keine Jugendmannschaft zum Spielbetrieb gemeldet werden.