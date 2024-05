Fußball Borussen sorgen für viel Spaß an der Stadionstraße in Jüchen

In der Stadt Jüchen kommen sie aktuell gar nicht mehr aus dem Feiern heraus. Zwischen die Schützenfeste im Ortsteil Garzweiler und in Jüchen selbst am kommenden Wochenende hatte sich ganz unerwartet am Dienstag auch noch der Besuch der Bundesliga-Fußballprofis von Borussia Mönchengladbach geschoben.