Handball-Oberliga Freude beim Neusser HV über ersten Saisonsieg getrübt

„Es war einzig und allein mein Fehler“, gestand der Neusser Trainer Julian Fanenbruck. Auf seinem Tablet hatte er sich die Spieler notiert, die auch im Spielbericht eingetragen wurden. Er vergaß aber Jon von Thriel, der zu Beginn der Saison ausgerechnet von Königshof gekommen war. Von Thriel spielte auch die ersten 18 Minuten, war dabei allerdings glücklos und wurde wieder ausgewechselt. Weil er Mitte der zweiten Halbzeit kam und traf, fiel der Fehler auf. Jetzt bleibt abzuwarten, wie der zuständige Staffelleiter entscheidet. Im Spiel begann der NHV extrem motiviert, agierte dabei jedoch etwas zu nervös. So liefen die Hausherren bis zur Pause einem Rückstand hinterher. Nach dem Seitenwechsel dann ein völlig anderes Bild, denn nun gingen die Neusser höchst konzentriert zu Werke. Torhüter Lukas Gilliam war stets in den wichtigen Phasen zur Stelle und übers Tempospiel gab es einigen einfache Tore. Zwei Akteure waren überhaupt nicht bremsen, Tim Dicks erzielte immerhin ein Dutzend Tore und auf Linksaußen hatte Neuzugang Ryota Saganuma eine Trefferquote von 100 Prozent. „Mit seiner Schnelligkeit hat er absolut überzeugt“, freute sich Fanenbruck. Am Donnerstag steht das Nachholspiel bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade an.