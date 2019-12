Handball : Vikings haben ihr erstes Ziel schon erreicht

Neuss Am Freitag empfängt der Handball-Drittligist den VfL Eintracht Hagen zum Duell der Zweitliga-Absteiger.

Nach der peinlichen 26:29-Heimniederlage vor zwei Wochen gegen das Schlusslicht SG Menden Sauerland trat Ulli Kriebel als Eintracht-Trainer zurück. Unter dem Nachfolger Stefan Neff gelang in der Vorwoche ein 31:26 zu Hause gegen Aurich. „Die Mannschaft wird hochmotiviert sein“, mutmaßt Bohrmann, „sie muss sich beweisen.“ Der Gegner besitze eine sehr erfahrene Mannschaft, bei der fast alle Spieler bereits Erfahrungen mindestens aus der Zweiten Liga hätten. Doch letztlich wolle man nicht so sehr auf den Gegner schauen, sondern sich auf das eigene Spiel fokussieren. Die Trainingswoche war nach dem Spiel am Sonntag diesmal sehr kurz. Bei der Zweitvertretung des VfL Gummersbach gelang ein wichtiger 26:25-Erfolg. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, den Schwung wollen wir mitnehmen“, unterstreicht Bohrmann. Eine entsprechend große und lautstarke Kulisse in der heimischen Halle dürfte dem Team zusätzlichen Antrieb geben. Die Wikinger hoffen, dass ihr Abwehr-Stabilisator Paul Skorupa rechtzeitig fit wird. Paul Dreyer steht für das Tor wieder zur Verfügung. Mit einem Heimerfolg könnten die Neusser bis auf zwei Punkte an Hagen heranrücken. „Das interessiert uns aber nicht“, betont Bohrmann, „unser Ziel, nach der Hinrunde eine ausgeglichene Punktebilanz zu haben, ist bereits erreicht.“ Aus den restlichen drei Spielen in diesem Jahr vor der kurzen Weihnachtspause gegen Hagen, in Leichlingen und den TuS Spenge wolle man noch – mindestens – zwei Punkte einfahren.