93. Deutsches Springderby in Hamburg Parforceritt mit vier gebrochenen Rippen

Die After Race Party fand übrigens ohne ihn und seinen Bruder statt. Bereits am Montagmorgen gegen 2 Uhr waren sie mit ihren sieben in Hamburg eingesetzten Pferden wieder zurück im Gestüt. Allzu viel Schlaf war danach nicht mehr drin, schließlich sind sie mit dem Reitercorps „Gut Neuhaus“ fest ins seit Samstag laufende Neukirchener Schützenfest eingebunden. „Jetzt wird gefeiert“, kündigte Frederic Tillmann lachend an – ganz sicher mit dem ein oder anderen Bierchen zwischendurch. Das gehe in Neukirchen auch als Reiter, fügte er beruhigend hinzu, „montags und dienstags ziehen wir ja ohne Pferde ...“