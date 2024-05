93. Deutsches Spring- und Dressurderby in Hamburg Frederic Tillmann ist so nah dran am Sieg im Derby

Frederic Tillmanns zweieinhalb Jahre jüngerer Bruder Gilbert hatte im Derby-Park am Freitag in der zweiten Qualifikation für einen Schockmoment gesorgt. Sein Wallach Hadjib verletzte sich an einem Hindernis und musste direkt vom Turnierarzt versorgt werden. Es konnte aber zum Glück schnell Entwarnung gegeben werden. Der inzwischen 18-jährige, aber immer noch zuverlässige Hadjib hat sich, Gott sei Dank, nur eine Sehnenzerrung zugezogen. Mit einem Start im Finale der Top 32 am Sonntag war es damit natürlich Essig. Die erste Qualifikation am Mittwoch hatten die beiden mit neun Fehlerpunkten auf Rang 41 abgeschlossen.