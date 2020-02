Schwimmen : Neusser Frauen steigen in 2. Liga auf

Bestens gelaunt: Die Frauenmannschaft des Neusser Schwimmvereins feiert den Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Foto: NSV

Geschafft: Mit Platz zwei in der Oberliga West feierte die Frauenmannschaft des Neusser Schwimmvereins (NSV) am vergangenen Wochenende den Aufstieg in die 2. Bundesliga. „Im Jahr 2021 werden Frauen und Männer seit 17 Jahren endlich wieder gemeinsam in der 2. Bundesliga starten,“ freute sich NSV-Vorsitzender Siegfried Willecke und geriet bei der Auswertung der in Gelsenkirchen erzielten Wettkampfergebnisse ins Schwärmen: „Sechs Vereinsrekorde und 25 Bestzeiten – unglaubliche Leistungen der Schützlinge von Trainer Francesco Frederico!

