Frauenhockey Verstärkung aus dem Land des Weltmeisters für den HTC

Dass die HTC-Mädels langsam in Fahrt kommen, liegt auch daran, dass inzwischen beide Spielerinnen aus dem Land des Weltmeisters auf dem Feld stehen. Beim 1:2 gegen Blau-Weiß Köln hatte Cis Ypelaar noch gefehlt. Die 22 Jahre alte Stürmerin aus Kerkrade war 2021 mit dem HC Tilburg von der 2. (Promotieklasse) in die 1. Liga (Hoofdklasse) aufgestiegen, spielte in der vergangenen Saison aber beim HV Maastricht in der 4. Liga. Zum Einstand in Neuss traf sie gegen RW Köln II kurz vor Schluss mit einem Traumtor zum 4:3-Sieg. Ihre Landsfrau Meike Langckohr hatte die Neusserinnen mit 1:0 in Führung gebracht. Die 22-Jährige ist in Voerendaal zu Hause. Wie Cis Ypelaar wurde sie beim HV Weert ausgebildet, schloss sich aber 2018 für vier Jahre der University of Wake Forest in North Carolina an. Als Mitglied der Demon Deacons stand sie 2021 und 2022 im All-American-Team der NCAA Division I – die höchste Stufe im College-Feldhockey der USA.