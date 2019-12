Fußball : Frauenfußball: Gustorf nach Kantersieg weiter Erster

Rhein-Kreis (afu) Die Damen des Fußball-Niederrheinligisten SV Hemmerden unterlagen beim SV Solingen mit 1:2 (Halbzeit 0:0) und warten damit weiter auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison. „Ein Punkt wäre mehr als verdient gewesen.

Wir hatten gegen Solingen viel Pech, defensiv als auch offensiv. Positiv stimmt uns alle, dass jeder merkt, dass die Leistungen von Woche zu Woche besser werden. Das zeigt auch die Anzahl an Gegentoren, die deutlich abgenommen hat“, so SV-Coach Manuel Donner. Cosima Skupin (55.) und Julia Nowack (83.) brachte Solingen in Führung, Maike Kraft erzielte in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer.