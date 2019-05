Frauenfußball : Trainer sagt dem SV Rosellen ade

Rhein-Kreis Am 1. Juni spielt Richard Dolan mit seinem Team gegen Hemmerden noch um den Kreispokal.

Beim Schlusslicht TuRa Brüggen beenden die Niederrheinliga-Fußballerinnen des SV Hemmerden am Sonntag (13 Uhr) die Saison. Derweil verabschiedet sich beim Landesligisten SV Rosellen nach drei Jahren Trainer Richard Dolan mit dem Heimspiel gegen Fortuna Wuppertal. Endgültig seinen Hut nimmt er am 1. Juni nach dem Kreispokalfinale gegen Hemmerden in Grimlinghausen.