Frauen-Fußball SV Rosellen schließt sein Traumjahr mit klarem Sieg ab

Aufsteiger SV Glehn überwintert nach der 0:5-Niederlage (0:2) gegen den TSV Solingen als Schlusslicht. Das Spiel lief für die Gastgeberinnen freilich so unglücklich wie es unglücklicher gar nicht hätte sein können: Nach dem 0:1 (Evan Mainka/11.) vergab Laura Otto die, so Trainer Christopher Papadopoulos, „Riesenchance zum Ausgleich.“ Postwendend erhöhte Alina Scheben für Solingen auf 2:0. Mit einem Handelfmeter hätte es Lena Mertens noch einmal spannend machen können, doch sie scheiterte an TSV-Torfrau Luzia Cremer. Und wieder schlugen die Gäste eiskalt zurück: Lisa Bialuch markierte im Gegenzug nicht nur das 3:0, sondern vervollständigte mit zwei weiteren Treffern zum 5:0 binnen sechs Minuten auch noch ihren Hattrick. Den Klassenverbleib hat Papadopoulos indes noch längst nicht abgeschrieben. Nach der Trainingspause vom 14. Dezember bis 14. Januar will er mit seinem Team wieder angreifen.