Frauen-Fußball Tabellenführer SV Rosellen empfängt den Neuling SV Glehn

Zwei klare Niederlagen mit jeweils sechs Gegentoren und zu viele Unachtsamkeiten in der Abwehr gab es für die Fußballerinnen der SG Kaarst in der Niederrheinliga nach der Winterpause bisher. Am Sonntag hat das Team von Ludger Vernaleken die Chance, sich ein Erfolgserlebnis zu sichern. Leicht wird das aber nicht: Die Kaarsterinnen, aktuell in der Tabelle auf Rang neun, sind bei der drittplatzierten DJK BW Mintard zu Gast.