Frauenfußball 13 Siege in Folge –SV Rosellen spielt die perfekte Hinrunde

Aber die Faktenlage ist eindeutig: Nach den 13 Spielen der Hinrunde führt der SV Rosellen mit der Idealpunktzahl 39 die Tabelle der Gruppe 2 an. Mit dem 1:0-Erfolg am Sonntag im Topspiel beim Verfolger SC Bayer 05 Uerdingen baute der Kreispokalsieger seinen Vorsprung an der Spitze weiter aus, liegt jetzt elf Punkte vor dem OSV Meerbusch und zwölf vor den Krefelderinnen. Im fast abgeschlossenen Sportjahr 2023 – am 3. Dezember ist zum Start der Rückrunde noch das Match in Niederwenigern abzuleisten – stehen saisonübergreifend 20 Siege und nur zwei Niederlagen in der Bilanz. Viel besser geht es kaum.