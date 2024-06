Frauenfußball Dem SV Rosellen gelingt die perfekte Saison

Rosellens Aufstieg und die Meisterschaft standen schon länger fest, doch sollte die Siegesserie auch am letzten Spieltag gegen den Tabellendritten aus Uerdingen Bestand haben. Schon zur Pause ließ sich beim Stand von 3:0 erahnen, dass sie das haben würde. Saskia Buschmann (15./58. Minute) sowie Selina Görres (43./87.) trafen zum Abschluss doppelt, Andrea Martini erzielte das 2:0 (28.). Besonders schön war, so Trainer Tobias Haitz, das 3:0 nach einer Standardsituation: „Das haben wir die ganze Saison über trainiert und immer wieder stark ausgespielt“, sagte der Coach, der auch am letzten Spieltag nichts zu meckern hatte: „Es war unsere beste Saisonleistung. Die Mannschaft hat untermalt, warum wir so souverän Meister geworden sind.“ Auch an der Saison hat er verständlicherweise nicht viel auszusetzen: „Natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen, aber wir haben jedes Spiel gewonnen und nie unverdient – da kann man nicht viel bemängeln“, so Haitz. Mitte Juli startet die Vorbereitung für die Niederrheinliga. Die Mannschaft bleibt fast vollständig zusammen, Neuzugänge werden aktuell noch finalisiert.