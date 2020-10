Frauenfußball : SV Hemmerden kassiert die fünfte Niederlage in Folge

Rhein-Kreis Aufsteiger SG Gustorf/Gindorf trotzt Borussia Bocholt II ein 2:2-Unentschieden ab.

Nachdem die Partie in der Fußball-Niederrheinliga der Frauen zwischen der SG Gustorf/Gindorf und Viktoria Winnekendonk vergangene Woche aufgrund zweier Corona-Verdachtsfälle auf Seiten der SG ausfiel, trennte sich der Aufsteiger am Sonntag in Heimspiel von Borussia Bocholt II 2:2-Unentschieden (Halbzeit 1:1). Dabei lag die SG gleich zwei Mal in Rückstand. Sina Zorychta brachte Bocholt nach 30 Spielminuten auf die Siegerstraße, Sarah Breitenstein (38.) besorgte den Treffer zum 1:1. Nachdem die Borussia durch Marlene De Kleine (61.) in Führung ging, traf Vanessa Wistuba (81.) zum Endstand. „Wir haben nach den Rückständen gute Moral bewiesen und uns den Punkt insgesamt verdient. Bocholt hatte zwar mehr Spielanteile, die Mehrzahl an Torchancen lag aber auf unserer Seite”, zeigte sich Coach Dirk Wistuba nicht unzufrieden, merkte dann aber an: „Wenn wir versuchen mitzuspielen, bekommen wir auffällig viele Gegentore. Auf der anderen Seite sind wir vorne zu ungefährlich, wenn wir defensiver agieren wollen. Da fehlt uns noch ein wenig die richtige Mischung.” Gustorf holt schon am Dienstag die Partie bei Viktoria Winnekendonk nach (20 Uhr).