Frauenfußball : SV Hemmerden kann ganz befreit aufspielen

Rhein-Kreis SV Rosellen will einen Platz unter den besten Drei.

„Wir können nicht mehr absteigen und nach oben geht ohnehin nichts. Deswegen sehe ich die Situation auch ganz entspannt“, sagt Maassen vor dem kommenden Auswärtsspiel gegen den CfR Links Düsseldorf am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr). Nach zwei Niederlagen in Folge erwartet den SV Hemmerden der nächste starke Gegner, gegen den den Grevenbroicherinnen seit sieben Duellen kein Dreier mehr gelang. „Wir fahren etwas blauäugig dahin und gucken, was sich ergibt“, zeigt sich Maassen, dem am Sonntag nur zwölf Feldspielerinnen zur Verfügung stehen, wenig optimistisch.