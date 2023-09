Frauenfußball Spiel der SG Kaarst in Velbert erst gar nicht angepfiffen

Unverichteter Dinge traten die Fußballerinnen der SG Kaarst am Sonntag die Heimfahrt vom Spiel der Niederrheinliga bei der SSVg Velbert an. Denn während sich die Schützlinge von Trainer Ludger Vernaleken auf ihren Einsatz vorbereiteten, verletzte sich in der Schlussphase der auf dem Nebenplatz der IMS Arena ausgetragenen Partie der Frauen-Kreisliga zwischen der Zweitvertretung der Sport- und Spielvereinigung und dem FSV Vohwinkel Wuppertal die Torfrau der Gastgeberinnen so schwer am Kopf, dass sie mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden musste. Die Partie wurde kurz vor Schluss abgebrochen. Danach sahen sich auch die Spielerinnen der Erstvertretung verständlicherweise nicht mehr in der Lage, zur Partie gegen Kaarst anzutreten. „Und wir auch nicht“, sagte Vernaleken. Dabei hätte der Aufsteiger auf der Austragung durchaus bestehen können und wäre dann kampflos in den Genuss der drei Punkte gekommen. „Aber das kam für uns natürlich nicht in Frage“, stellt Abwehrspielerin Julia Semper fest. „So etwas gehört sich nicht.“