Frauenfußball SG Kaarst verliert bei Borussia Mönchengladbach II

Die Fußballerinnen der SG Kaarst waren in der Niederrheinliga beim Tabellenführer Borussia Mönchengladbach II zu Gast und kamen nach komplett verschlafener Startphase mit 2:6 (Halbzeit 1:5) unter die Räder. Die Gastgeberinnen gaben von Sekunde eins an Gas und gingen durch die Treffer von Lenny van Grotel (1.) und Philine Gerlach (2.) auch schnell mit 2:0 in Führung. Nina Ulrich (13.) erzielte den Anschlusstreffer für den Neuling, doch davon herzlich unbeeindruckt legte die Borussia rasch nach. Selin Disli (21.), Philine Gerlach (29.) und Melina Moll (45.+1) stellten das Ergebnis zur Pause auf 5:1.