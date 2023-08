Basketball SG Kaarst startet in die Niederrheinliga

Im GSV Moers erwartet den Neuling ein Team, das die vergangene Spielzeit in der Niederrheinliga auf dem starken vierten Tabellenplatz abgeschlossen hat. Während die Gastgeberinnen dabei auf die beste Defensive der Liga bauen konnten, knirscht es bei den Kaarsterinnen vor dem eigenen Tor noch hin und wieder „Unsere Abwehrarbeit zeigte in einigen Testspielen, dass es dort noch Luft nach oben gibt“, bestätigt Vernaleken, findet deswegen nachts aber nicht schlechter in den Schlaf, schlossen seine Mädels die vergangenen Saison in der Landesliga doch sowohl mit der besten Offensive als auch mit der besten Defensive ab.